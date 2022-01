COVID – DOMANI A BRINDISI OPEN DAY PER I VACCINI AI RAGAZZI DAI 12 AI 19 ANNI

Open day a Brindisi per fascia di età dai 12 ai 19 anni

Domani giovedì 13 gennaio, dalle 14 alle 20, nel Centro vaccinale di Brindisi – Bozzano, il Dipartimento di Prevenzione Asl Brindisi ha organizzato un open day dedicato alla somministrazione della terza dose per la fascia di età dai 12 ai 19 anni. Per aderire non è quindi necessaria la prenotazione. Possono accedere anche i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora fatto la prima dose.

È consigliabile presentarsi con il modulo di consenso già compilato, scaricabile sul sito della Regione Puglia https://www.regione.puglia.it/documents/777762/781385/Modulo+unificato+consenso+informato+vaccinazione+anti+Covid-19.pdf/65426efb-b26a-f6e4-6e20-fd488a1d9701?t=1619419807191

I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità dell’altro genitore.

La seduta si aggiunge alla programmazione ordinaria.