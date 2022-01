COVID – IL REPORT AGGIORNATO DEI VACCINI

Report vaccini covid 18 gennaio 2022

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 41,7%, 17,2 punti sopra la media nazionale che invece è del 24,5% (grafico allegato).

Il 6% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 16% (+3,2% della media nazionale).

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 4.800 dosi di vaccino anti Covid e fra queste 232 al Perrino e 694 nel centro vaccinale di Bozzano a Brindisi, 726 da Conforama a Fasano, 336 nella scuola primaria di San Donaci, 281 nella palestra della scuola Falcone di Mesagne, 364 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 340 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 468 nella struttura tensostatica di Oria; 23 sono state le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 296 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, nella giornata di ieri, sono state 453.