COVID – IN FILA DA ORE PER IL TAMPONE, SONO STATI RIMANDATI A CASA. E’ ACCADUTO STAMATTINA AL “PERRINO”

Brutta sorpresa per le tante persone che con le loro auto stamattina (pare addirittura dalle prime luci dell’alba) si sono recate presso il drive in dell’ospedale Perrino per sottoporsi a tampone. Secondo il racconto dei presenti, ad un certo punto una guardia giurata in servizio presso l’ospedale Ha avvisato tutti che non era possibile usufruire del servizio. Al momento attendiamo chiarimenti dell’Asl di Brindisi. A quanto pare, c’erano anche famiglie giunte da Fasano con regolare prenotazione (come del resto tutti quelli che erano in fila).