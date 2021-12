COVID – INTERVENTO STRAORDINARIO EBT DEL TERZIARIO DI BRINDISI

Intervento Straordinario EBT del terziario di Brindisi

EMERGENZA SANITARIA COVID 19

L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Brindisi, a seguito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, ha messo in atto, a Sostegno delle aziende, misure di rafforzamento della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Contributo per interventi concernenti la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero per l’acquisto di:

Predisposizione/Aggiornamento DVR Covid-19;

Dispositivi di protezione oculare;

Indumenti di protezione individuale (guanti, tute, camici)

Calzari e/o e/o sovrascarpe;

Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (termometri laser, termoscanner);

Mascherine filtranti FFP2 e chirurgiche;

Detergenti e soluzioni disinfettanti;

Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione;

Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigeni sars-cov-19.

Contributo per interventi concernenti la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero per interventi di:

Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;

Rifacimento di spogliatoi e mense;

Realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni.

Per accedere ai suddetti contributi, l’azienda richiedente deve essere in regola con la contribuzione prevista a favore dell’EBT del Terziario di Brindisi, a far data dal 01 gennaio 2019.

Il Legale Rappresentante/Titolare deve auotocertificare che per le succitate spese, l’azienda non ha già beneficiato di contributi pubblici, da enti bilaterali, credito d’imposta o altro intervento previsto dalla normativa nazionale e/o regionale.

Allegare le fatture quietanzate con indicazione di DPI acquistati (quantità, prezzo unitario, prezzo totale) o con l’indicazione della prestazione d’opera effettuata.

Il contributo riservato all’azienda sarà pari al 80% dell’importo della fattura al netto dell’IVA (ove prevista), fino ad un massimo di € 300,00.

Il contributo a favore dell’azienda sarà erogato una sola volta per singola matricola INPS.

Modalità di presentazione delle domande:

Per beneficiare degli interventi, le domande devono essere presentate all’EBT Brindisi, entro il 31 dicembre 2021, al seguente indirizzo Pec: ebtbrindisi@legalmail.it