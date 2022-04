COVID – ISOLATA LA NUOVA VARIANTE “XJ” IN UN LABORATORIO DI REGGIO CALABRIA

Una nuova sottovariante di Omicron è stata isolata in un laboratorio di di Reggio Calabria. Si tratta della variante XJ che è fondamentalmente “equivalente” alla già nota XE. Come XE, XJ sarebbe una ricombinazione di altre due sottovarianti di Omicron la BA.1 e la BA.2. Ad oggi XJ era stata già riscontrata in Finlandia e in Thailandia, in un assai esiguo numero di casi. Sulla falsariga di XE, anche per XJ potrebbe essere lievemente più contagiosa, si parla di una contagiosità maggiore all’incirca del 10%. L’opinione degli esperti riguardo a queste nuove sottovarianti è divisivo, c’è chi non se ne preoccupa troppo e chi invece lo fa un po’ di più. L’esistenza del virus, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata convalidata dall’Istituto superiore di sanità (Iss).