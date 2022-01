Una bambina di soli tre mesi sta lottando con una forma grave di polmonite provocata dal covid. E’ rimasta contagiata insieme alla sua mamma e fino a ieri sono state ricoverate entrambe nell’ospedale Perrino per poi essere trasferite nel Policlinico di Bari i cui sanitari, prima di accettare il trasferimento, avevano chiesto un prelievo di sangue per la bambina che non è stato possibile effettuare al Perrino per cause non meglio chiarite, così come ci ha confermato telefonicamente la sua mamma.