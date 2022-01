COVID – PAGANO (PD): CON AUMENTO CONTAGI FAVORIRE SMART WORKING

Covid: Pagano (PD), con aumento esponenziale contagi favorire Smart Working

Bari, 4 Gen.”Siamo in presenza di un incremento di contagi mai visto prima ed è solo grazie ai vaccini se questo brusco aumento non si è trasformato subito in un’impennata di ospedalizzazioni e terapie intensive. Col passare del tempo, però, e col crescere dei contagi da Omicron questo rischio c’è, perché anche se una percentuale minima su oltre 100mila casi giornalieri dovesse avere conseguenze severe, presto i nostri ospedali collasserebbero. Ecco perché è fondamentale prendere nuove misure per limitare i contagi, a partire dalla possibilità per tutti di fare smart working anche nel pubblico. È ora di mettere da parte ogni approccio ideologico perché si rischia che rincorrendo ciascuno la propria bandierina migliaia di persone ci possano rimettere la vita.”

Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.