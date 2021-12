COVID – TORNA LA CODA DI AMBULANZE AL “PERRINO”. OGGI 611 CONTAGIATI NEL BRINDISINO.

Si fa preoccupante anche in provincia di Brindisi la situazione relativa ai contagiati. Oggi il bollettino regionale ne conta 611, parte dei quali affollano i reparti infettivi e di pneumologia dell’ospedale Perrino. La coda di ambulanze è stata notata per ore all’esterno del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino, a conbferma del fatto che la situazione si fa più preoccupante. Un paziente particolarmente grave è stato trasferito in terapia internsiva a Bari, a conbferma delle nostre perplessità relative alla mancata apertura della terapia intensiva “covid” del Perrino. Come mai continua a rimanere chiusa?