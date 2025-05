“Creare attività che generano opportunità”, incontro su “DesTEENazione – Desideri in Azione”, progetto sperimentale del Governo che il Consorzio dell’Ambito Br 1 deve realizzare.

La Sala “M. M. Guadalupi” del Comune di Brindisi ha ospitato questa mattina un incontro promosso dal Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale Br 1 Comuni Brindisi/ San Vito dei Normanni sul tema di “DesTEENazione – Desideri in Azione”, progetto sperimentale del Governo mirato alla costituzione di uno spazio multifunzionale di esperienza per l’erogazione di una serie di servizi e attività destinati ad adolescenti; progetto finanziato per tre anni con l’aspettativa di renderlo strutturale per almeno un decennio.

Introdotto dal dott. Maurizio Moscara, dirigente dell’Ambito, che ha ricordato come quello approvato sia fra i 60 progetti che hanno ottenuto il placet sull’intero territorio nazionale che aveva visto ai nastri di partenza ben 180 proposte, l’incontro ha poi registrato – presenti numerose dirigenti scolastiche – i saluti dei sindaci di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, e San Vito dei Normanni, prof. Silvana Errico. Il primo ha ricordato nuovamente come il territorio sia diventato paradigma per l’Italia della transizione energetica e, in quanto tale, abbia urgenza di pensare a nuove professionalità proprio pensando ai giovani, sapendo che si tratta di urgenza attuale e non di sguardi verso il futuro. La sindaca di San Vito ha quindi sottolineato come “DesTEENazione – Desideri in Azione” crei una rete territoriale che sia capace di incidere sulle esperienze educative capaci di pensare all’inclusione della fascia adolescenziale, alla quale tale progettualità si rivolge.

Prima dello svolgimento delle relazioni, è stato il dott. Angelo Roma, Commissario del Consorzio dell’Ambito Br 1 a far rilevare come si tratti di nuovi strumenti per il territorio, la cui realizzazione sarà affidata con la metodologia della coprogettazione e non dell’appalto. “Un programma più che un progetto”, è stato posto in evidenza, con la dott.ssa Daniela Carpenzano, tutor territoriale dell’Istituto degli Innocenti di Firenze che ha illustrato le azioni educative per la prevenzione dell’abbandono scolastico, rinviando ad incontro tecnico le singole modalità, mentre la dott.ssa Giovanna Marciano, collegata da remoto dal Ministero del Lavoro e della Politiche sociali ed anch’essa dell’ dell’Istituto degli Innocenti, si è soffermata sui Progetti Get Up, progetti che mirano a coinvolgere gli adolescenti in attività di utilità sociale, promuovendo la loro partecipazione attiva e il protagonismo nella loro città. La linea comune degli interventi tecnici è stata: “creare attività che generano opportunità” e a breve si procederà con gli ulteriori step.