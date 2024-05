“Credito e semplificazioni per la crescita delle PMI”: Se ne parla domani a Roma nella sede del PD

“Domani, giovedì 9 maggio, dalle 16.00 alle 19.30, nella sede di Roma del Partito Democratico, si svolgerà l’iniziativa su “Credito e semplificazioni per la crescita delle PMI” nell’ambito del percorso “Impresa domani – Un piano industriale per l’Italia’ che si concluderà domenica 12 maggio a Torino con la Conferenza nazionale del PD per l’industria e il lavoro.

“In un’Italia che vede da sempre nelle PMI il motore trainante dell’economia, come Partito Democratico vogliamo confrontarci sulle politiche da mettere in campo per accompagnare le piccole e medie imprese italiane nella doppia transizione ecologica e digitale” afferma Antonella Vincenti, responsabile PMI del Partito Democratico. Secondo Antonio Misiani, responsabile imprese della segreteria nazionale PD, “il governo è in fortissimo ritardo. Non ha una strategia per affrontare nodi essenziali per le PMI come l’accesso al credito e la semplificazione normativa e amministrativa, mentre è fermo agli annunci su tanti altri fronti, dal programma Transizione 5.0 al credito d’imposta per gli investimenti nel Sud e la ZES unica, mentre la decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno è fortemente a rischio e il Fondo di garanzia PMI è stato rifinanziato solo per il 2024. Bisogna cambiare passo subito, le imprese italiane vanno sostenute realmente e non a chiacchiere”.

“Ringraziamo tutte le organizzazioni che durante le audizioni delle scorse settimane hanno contribuito con le loro osservazioni ad animare ed arricchire il nostro lavoro” conclude Antonella Vincenti. “Questo percorso continuerà anche dopo questi nostri appuntamenti, perché l’Italia ha bisogno di un’economia forte per affrontare a testa alta il cambiamento e noi vogliamo percorrere insieme a tutte loro questa strada”.