Anche in una società come la nostra, che impropriamente si definisce “civile”, crescono gli episodi di intolleranza nei confronti dei disabili e dei loro familiari.

L’ultima segnalazione ci arriva dalla località balneare di Specchiolla e, in particolare, dal tratto di spiaggia situato nei pressi della pineta dove è stata realizzata una postazione pubblica proprio per agevolare l’accesso al mare dei disabili.

Stamattina, però, c’è stato chi ha deciso di occupare quell’area, incurante del fatto che lo scivolo è fondamentale per far scendere fino al bagnasciuga l’apposita carrozzina. Qualcuno ha fatto notare a questi incivili che dovevano spostarsi, ma non c’è stato niente da fare. Anzi, hanno anche chiesto che fossero i disabili ad allontanarsi.

Un episodio di cui vergognarsi, soprattutto in considerazione dei grandi sacrifici che portatori di handicap e familiari sostengono ogni giorno della loro vita.