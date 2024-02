Crescono i timori per la gestione delle commesse nel Petrolchimico

Purtroppo i drammi occupazionali provocati dal processo di de carbonizzazione non sono i soli a rendere la vita difficile alla popolazione brindisina. Adesso anche il comparto chimico rappresenta una emorragia di posti di lavoro. Il dato più preoccupante è certamente collegato alla chiusura del P9T nello stabilimento Basell, con la perdita di una cinquantina di posti di lavoro, ma soprattutto con il rischio di chiusura dell’intero sito produttivo nel giro di qualche anno.

Nel petrolchimico, invece, l’Eni ha assegnato ad una società di fuori regione una commessa che per anni è stata svolta da imprese locali. Un fatto gravissimo, tanto più perché anche in questa gara vi erano ben due raggruppamenti con aziende brindisine.

Il rischio non è tanto – in questo caso – di perdita di posti di lavoro in quanto dovrebbe esserci la clausola sociale. Si tratta, invece, di un ulteriore indebolimento del tessuto industriale brindisino che alla lunga decreterà la chiusura di altre aziende, con i danni economici ed occupazionali che si possono facilmente immaginare.

Da qui la protesta delle organizzazioni sindacali, che chiedono la immediata riattivazione di un tavolo sulla chimica, a livello governativo ed a livello locale. Ma c’è anche chi – come la Cisal – insiste perché si giunga alla sottoscrizione di un protocollo di intesa regionale sul modello di ciò che l’Eni ha sottoscritto nel 2012 con la Regione Basilicata. Un documento attraverso cui Eni si impegnava ad utilizzare le imprese locali e ad inserire ogni forma di tutela per i lavoratori del settore.

Di tutto questo, purtroppo, a Brindisi non c’è traccia e quindi le aziende del posto continuano ad essere penalizzate in maniera assai preoccupante, tanto da richiedere un intervento deciso ed immediato da parte di tutti i soggetti interessati.