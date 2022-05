CRIMINALI SUL PIEDE DI GUERRA – SANGUINOSA RAPINA AD UN AMBULANTE. TRE FERITI

La criminalità organizzata che opera in provincia di Brindisi diventa sempre più agguerrita. Lo si evince dalle ultime rapine portate a termine. Ieri sera si è verifica l’ultima ed anche la più sanguinosa. Si è verificata a Rorre Canne ai danni di una rosticceria ambulante situata a ridosso del centro abitato. Poco dopo la mezzanotte un commando di rapinatori ha fatto irruzione con l’intento di prelevare l’incasso. Immediata la reazione del proprietario che ha opposto resistenza. E’ stato a quel punto che i malviventi hanno esploso colpi di arma da fuoco, ferendo il titolare, la moglie ed il figlio. Dopo di che si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ed i carabinieri. I tre feriti sono stati condotti in ospedale e ad avere la peggio è stata la donna. I medici del reparto di Chirurgia dell’ospedale Perrino – così come riferisce l’Asl – nelle prossime ore tratteranno in sala operatoria la lieve lacerazione addominale provocata dal proiettile esploso dai malviventi, estraendolo chirurgicamente.

I militari, invece, stanno tentando di ricostruire l’accaduto.