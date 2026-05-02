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Criminalità – D’Attis (Fi): “Ministro Piantedosi in Puglia. Uniti per combattere la mafia”


Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.
“Il ministro Piantedosi sarà presto in Puglia, come avevamo già annunciato, a conferma dell’attenzione rigorosa che il governo sta riservando alla Puglia. Durante la missione della Commissione Antimafia, abbiamo potuto registrare un clima preoccupante in tutto il territorio regionale: dalla Bat a Bari, da Foggia al Salento. Il governo sta compiendo sforzi importantissimi, ma gli ultimi accadimenti richiedono un’accelerazione. La guerra tra clan preoccupa non poco i cittadini soprattutto per la sfrontatezza e aggressività. Dobbiamo, quindi, continuare con ancora più determinazione nel solco dell’impegno profuso soprattutto negli ultimi anni dal governo, dalle prefetture, dalla magistratura e dalle forze dell’ordine”.

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