Criminalità in azione ad Ostuni. “Spaccata” ai danni di una gioielleria



Intorno alle 3:30, una banda di malviventi ha preso di mira una gioielleria del centro. I ladri hanno sfondando la vetrina dell’esercizio commerciale, impossessandosi dei preziosi in esposizione. Il colpo ha fruttato un bottino ancora da quantificare, limitato apparentemente ai soli gioielli esposti in vetrina. I malviventi si sono poi dati alla fuga a bordo di un’Audi A6 di grossa cilindrata.

Le indagini sono attualmente in corso, con la polizia scientifica impegnata nell’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica del furto.