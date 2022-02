CRISI AEROSPAZIO BRINDISI – LEOCI: CHIEDIAMO AL GOVERNO MISURE URGENTI

Una nota del consigliere Alessandro Leoci “Ho partecipato allo sciopero di Cgil, Cisl, Uil, Fiom tenutosi a Brindisi per sostenere il comparto dell’aerospazio Brindisino ad oggi al collasso. Oltre me, tra i rappresentanti istituzionali presenti: il vicesindaco di Brindisi Tiziana Brigante e l’onorevole Giovanni Luca Aresta. La crisi del settore è un dramma economico e sociale con oltre 500 posti di lavoro persi nel settore aeronautico solo nel post Covid, oltre 120 licenziamenti avviati solo nelle ultime settimane e molti altri in fase di avvio nei prossimi giorni. In particolare sono 42 i licenziamenti avviati per la Cmc di Carovigno, 81 alla Dcm e 108 alla Dar (Gruppo Dema). E altri ancora stanno per essere avviati nei prossimi giorni. Come già anticipato in un altro comunicato, ho scritto una lettera aperta al ministro del Lavoro Giancarlo Giorgetti perché questo è un problema che ci riguarda tutti, riguarda la politica regionale quanto quella nazionale, motivo per cui si chiede un intervento urgente, un segnale che in queste stesse ore possa incidere positivamente sul destino dei lavoratori, delle proprie famiglie e dell’economia di un intero territorio. Vogliamo un confronto aperto per il rientro di commesse che facciano prendere un pò di ossigeno a imprese e lavoratori. Vogliamo semplicemente che il Sud sia agganciato al resto del Paese e che lo si faccia ora, per scongiurare ulteriori licenziamenti. Nuove commesse per dare una boccata di ossigeno e consentire nell’immediato la sopravvivenza di queste aziende al collasso, dei lavoratori, delle proprie famiglie e di una intera economia”. /com