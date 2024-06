Crisi al Comune – Anche stasera un “nulla di fatto”

Secondo incontro del sindaco Giuseppe Marchionna questo pomeriggio, presso la sede di Forza Italia, con i gruppi di maggioranza del Comune di Brindisi e altro passaggio a vuoto. Nessun accordo ancora in dirittura di arrivo per evitare la crisi definitiva. Qualcuno per altri impegni e’ andato via prima del previsto. Il tutto sarebbe stato spostato nel fine settimana. Giovedì ancora incontro con i partiti di maggioranza e venerdì ultimo step con il faccia a faccia del sindaco con i 19 consiglieri con che hanno firmato la lettera di sfiducia agli assessori presenti nella giunta guidata da Marchionna. Poi il primo cittadino deciderà il da farsi.