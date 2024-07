Crisi al Comune – L’Associazione “Itaca” offre piena collaborazione

L’associazione culturale Itaca prende atto dell’azzeramento della giunta del comune di Brindisi. Con lo spirito di sempre, si mette a disposizione con la massima collaborazione in favore della comunità per lavorare in maniera quanto più efficace e concreta possibile, per il bene della città sia dal punto di vista sociale che culturale. Lo stallo politico non può compromettere in alcun modo l’attività amministrativa che dovrà proseguire spedita soprattutto all’indomani di una grave crisi industriale che sta già colpendo il territorio di Brindisi. Ci auguriamo che questa possa essere l’occasione per una nuova stagione politica seria che sgomberi il campo da interessi di parte, personalismi egocentrici, e possa mettere davanti a tutto il benessere e il futuro della città di Brindisi, che a breve sarà candidata a Capitale della Cultura 2027. Chiediamo, come associazione, che ci sia unità e compattezza attorno al sindaco Marchionna con l’obiettivo unico di risanare le crepe che si sono aperte sul fronte politico.

L’associazione Itaca auspica la massima collaborazione da parte di tutti i partiti della maggioranza e dei cittadini.

Associazione Itaca