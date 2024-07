Crisi al Comune – Si preannuncia l’ennesimo flop… Fratelli d’Italia a pezzi. E domani Marchionna assegna le deleghe

Neanche oggi dovrebbe essere pronunciata la parola fine della crisi politico-amministrativa al Comune di Brindisi. La preannunciata riunione di Fratelli d’Italia potrebbe addirittura saltare in quanto i consiglieri Vantaggiato e Sticchi pare abbiano detto di non voler partecipare in quanto sono irremovibili rispetto alla conferma degli assessori uscenti Oggiano e Pisanelli. De Maria e Borromeo, invece, sono fermi nella loro intenzione di sbarrare la strada ad Oggiano, mentre sarebbero possibilisti sulla eventuale conferma di Pisanelli. Non avrebbe assunto una posizione decisa il consigliere comunale e coordinatore cittadino Mevoli.

A fronte di una situazione di tale incertezza, non si capisce bene chi può essere considerato contestatore della linea del partito e chi, invece, in linea. Certo è che se il coordiantore provinciale Luigi Caroli dovesse usare lo stesso rigore utilizzato per allontanare Roberto Quarta a quest’ora il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sarebbe più che dimezzato.

Il sindaco Pino Marchionna, comunque, pare non essere più intenzionato ad aspettare e domattina potrebbe assegnare le deleghe ai sette assessori già nominati.