CRISI AZIENDALI E DISOCCUPATI – PER I COBAS GIORNATA DI INCONTRI

I lavoratori della Dcm, così come quelli legati alla decarbonizzazione , i dipendenti in pericolo della piattaforma Eurospin di San Pietro Vernotico, i precari Covid di Sanitaservice , hanno vissuto una giornata campale che è iniziata di primo mattino con il corteo che è arrivato a Piazza Vittoria.

Ripercorriamo le tappe che hanno caratterizzato fortemente questa giornata:

-ore 9,00 parte il corteo dal piazzale della stazione di Brindisi con arrivo a Piazza Vittoria.

Il corteo ha raccolto strada facendo l’approvazione dei passanti per i gravi motivi di carattere occupazionale che lo speaker spiegava.

-alle ore 9,45 siamo tornati vicino alla stazione , all’hotel Virgilio dove alle 10,30 abbiamo incontrato il Ministro Raffaele Fitto ,l’onorevole Mauro D’Attis, i consiglieri regionali Luigi caroli e Renato Perrini.

Intanto l’onorevole D’Attis , in attesa della riunione ha parlato diffusamente della proposta di riunione della commissione parlamentare dove fare il punto alla presenza dell’Enel delle proposte certe da realizzare.

Ha preso l’impegno per i dipendenti di Eurospin di parlare con un collega, Flavio Tosi , ex Sindaco di Verona che conosce bene la società ,che è della sua stessa città ,per prendere contatti con la società Eurospin allo scopo di evitare il tracollo occupazionale di San Pietro Vernotico dove si parla di 106 esuberi.

– Alle 10,30 è iniziato l’incontro dove alle motivazioni del Cobas e dei lavoratori DCM presenti al tavolo il Ministro ha risposto che avrebbe interessato immediatamente il Ministro Urso per 2motivi;primo la convocazione di un tavolo ministeriale dove trovare il modo di prendere tempo per evitare il licenziamento previsto per la fine di Aprile per i 66 lavoratori; secondo quello di cercare di legare i dipendenti DCM alla vertenza che comprende i lavoratori DEMA e DAR di Brindisi di cui il fondo americano proprietario degli stabilimenti ha motivato la chiusura nella presentazione del piano di ristrutturazione, cercando interlocuzioni nazionali con le società del settore .

– Ore 11,00 ritorno in Piazza Vittoria per aspettare l’incontro con il presidente della Regione Puglia , Michele Emiliano , ed il presidente della Task Force sulla occupazione , Leo Caroli.

– Ore 14,30 avviene lo svolgimento dell’incontro.

Al Presidente Emiliano e a Leo Caroli abbiamo riassunto l’incontro con il Ministro Fitto che ci ha confermato che immediatamente contatterà il Ministro Urso per una reale possibilità di salvataggio dei avoratori DCM unitamente a quelli di Dema e Dar.

Importante , hanno confermato Emiliano e Caroli, la costituzione di un tavolo ministeriale dove qualsiasi soluzione per DEMA e DAR deve coinvolgere i lavoratori della DCM.

La Regione Puglia metterà inoltre in campo tutte le iniziative possibili a partire dall’incontro di monitoraggio sulla crisi DCM che si svolgerà a Bari il 21 Marzo per costruire possibili passi in avanti.

Il Presidente della Task Force intervenendo non ha nascosto le difficoltà assicurando il suo massimo impegno ad una soluzione positiva della vertenza DEMA che comprenda i lavoratori della DCM.

Sono intervenuti i lavoratori dell’Eurospin a cui aveva già risposto la Regione con una immediata convocazione nelle prossime settimane.

Ha partecipato una delegazione di ex precari Covid della Sanitaservice dove il Presidente Emiliano ha spiegato a loro che le soluzioni vanno costruite con il Commissario Gorgoni a guida dell’Asl di Brindisi.

Insomma , una giornata campale dove i lavoratori delle diverse crisi occupazionali che hanno partecipato agli incontri hanno qualche speranza in più che va coltivata . Ringraziano con chi si sono incontrati delle istituzioni, rappresentanti al massimo livello possibile.

Appuntamento per i lavoratori il 21 Marzo a Bari per il Comitato di monitoraggio della crisi DCM e come scrivevano nei loro volantini gli operai della Fiat nel 1968…… La lotta continua.

Per il Cobas Roberto Aprile