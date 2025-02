Crisi centrale Enel e cracking: un documento della Cgil

La Segreteria Confederale CGIL Brindisi, congiuntamente al Coordinamento Industria

costituito con le categorie FILCTEM, FIOM, FILT, FILCAMS e FLAI, in merito alla Vertenza

del Petrolchimico e della Centrale di Cerano, hanno avviato un percorso di mobilitazione

che prosegue con un calendario di impegni tesi a scongiurare la chiusura del Cracking di

Versalis e lo smantellamento della chimica di base e nuova industrializzazione in campo

energetico.

Per questo chiediamo a MIMITed ENI:

di fermare la chiusura e di prolungare le attività del Cracking in Versalis di Brindisi,

per non compromettere le attività degli altri impianti di Versalis e delle altre aziende

Basell, Chemgas, Enipower, Brindisi Servizi Generali;

per la transizione, senza vincolarli alla chiusura degli impianti esistenti;

nella Cittadella della Ricerca;

Chiediamo inoltre a MIMIT e alla Regione Puglia

perimetro ENEL, al fine di garantire tutti i Lavoratori, diretti e delle aziende

dell’appalto, per riconoscere Ammortizzatori Sociali Straordinari, integrazione al

reddito e percorsi di Formazione e riqualificazione professionale, nell’attesa

dell’Accordo di programma e nuove attività di sviluppo industriale.

Al fine di sostenere questa visione strategica e queste rivendicazioni abbiamo previsto:

Bruxelles lavoratrici e lavoratori al presidio sotto la sede per Consiglio Europeo per

chiedere alla UE e ai Governi Nazionali di governare e non subire le transizioni,

energetica e digitale, Con le nostre proposte rivendicano investimenti pubblici e

privati, sia a livello di UE che Nazionali, un’agenzia per il finanziamento di specifici

progetti, sostegno all’occupazione e formazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori;

primo specifico su Basell, il secondo sui rischi della crisi del Polo Chimico di Brindisi;

coinvolgere i delegati, i lavoratori le istituzioni e i parlamentari.