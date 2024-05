Crisi – Cisal, Fismic -Confsal e Ugl chiedono la convocazione di un tavolo prefettizio

Convocazione Tavolo Prefettizio area di crisi Industriale Provincia di Brindisi.

Alla luce di una profonda crisi occupazionale e sociale, che sta investendo il nostro territorio, con le annunciate chiusure di siti storici nel settore della chimica, farmaceutica, settore energetico ed in quello aeronautico, a cui si aggiungono tutti i lavoratori dell’indotto dei comparti richiamati in precedenza, con a rischio la perdita occupazionale di migliaia di lavoratori con conseguenze negative sulle famiglie. Le scriventi avevano già inoltrato richiesta di incontro con sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni nel mese di marzo C.A., ma a seguito dell’avvicendamento Prefettizio, tale incontro non si è tenuto.

In ragione di quanto esposto, le scriventi O.O. S.S. e le Federazioni del Comparto Industria,

CHIEDONO

a sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi Dott. Luigi Carnevale, una convocazione urgente per meglio illustrare lo stato dell’arte e per richiamare l’attenzione sul tema, considerato che ad oggi non risultano risposte adeguate dai vari livelli istituzionali preposti.

In attesa di un positivo riscontro della presente, si porgono i distinti saluti.

CISAL – FISMIC CONFSAL- UGL

Massimo Pagliara – Davide Sciurti- Damiano Flores