Crisi – D’Attis (FI): oggi passo importante. Obiettivo accordo di programma

CENTRALE DI CERANO. D’ATTIS (FI): “OGGI PASSO IMPORTANTE, OBIETTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA E ATTENZIONE DEL GOVERNO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi è stato compiuto un passo importante con la riunione del comitato per la riconversione delle aree della centrale di Cerano al Ministero del Made in Italy e delle Imprese. Iniziano ad emergere una serie di iniziative industriali che possono dare slancio decisivo a Brindisi come a Civitavecchia. Infatti, si ricorderà che il comitato è frutto dell’iniziativa normativa del sottoscritto e del collega Alessandro Battilocchio e l’obiettivo e’ strategico: giungere, tra l’altro, ad un accordo di programma che punti contemporaneamente alla decarbonizzazione e al rilancio del tessuto economico produttivo del territorio, favorendo l’insediamento di nuove realtà industriali. Mi riferisco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla filiera delle rinnovabili, alla chimica, alle bonifiche e al settore aerospaziale, esattamente come oggi riferite. A cominciare dal Governo, occorre che tutti gli attori istituzionali mantengano alto il confronto, anche serrato, per condividere un percorso di rilancio e diversificazione industriale. Mi riferisco alla collaborazione tra Comune e Provincia di Brindisi, Regione Puglia, Camera di Commercio, Autorità portuale, ASI e tutti rappresentanti delle associazioni datoriali e i sindacati. In quest’ottica, confido molto nell’opera del Prefetto di Brindisi. Il comitato istituito per legge è un’occasione: è la sede istituzionale idonea a costruire una proposta di sviluppo per Brindisi. Perciò, visto l’inizio positivo di oggi, posso confermarmi fiducioso del percorso”.