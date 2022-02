CRISI EX LAVORATORI DCM BRINDISI, D’ATTIS (FORZA ITALIA): HO SCRITTO AL PREFETTO, OCCORRE SOSTEGNO DI TUTTI PER EMENDAMENTO PROROGA INTEGRAZIONE SALARIALE. MINISTRO ORLANDO FACCIA LA SUA PARTE. LO SOSTENGA ANCHE SINDACO ROSSI

Nota dell’on. Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia Puglia e membro della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

In questi giorni alla Camera si discute la conversione in legge del Milleproroghe. Ho presentato a mia prima firma un emendamento che permetterebbe la proroga dell’integrazione salariale straordinaria per cessata attività agli ex lavoratori DCM di Brindisi su successiva richiesta dell’azienda.

L’emendamento sarà votato nei prossimi giorni ma prima è indispensabile il parere favorevole del Governo e in particolare del Ministro del Lavoro Orlando. Per questo ho scritto al Prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, chiedendole di relazionare ai ministeri competenti circa la crisi della provincia e, in qualità di rappresentante generale del Governo sul territorio, di segnalare la assoluta importanza che l’emendamento sia approvato.

Il mio appello, ovviamente, è esteso a tutti gli altri che possono fare qualcosa, a cominciare dal Sindaco di Brindisi e da tutti coloro che hanno detto di aver scritto al Ministro Orlando in questi giorni. L’emendamento non può aspettare i tempi di visite o incontri ma ha bisogno di un SI da parte del Ministro del Lavoro per essere approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Affari Costituzionali.