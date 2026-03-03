Crisi FDI a Brindisi. Oggiano invita Mevoli al rientro

Il partito brindisino di Fratelli di Italia sta attraversando un momento storico complicato. Nervi tesi sia del gruppo consiliare, per alcune scelte del sindaco in riferimento alle nomine in giunta, sia nel partito cittadino. A gettare ancora benzina sul fuoco ci ha pensato Il consigliere comunale Cesare Mevoli, uno dei più esperti esponenti politici del partito di Giorgia Meloni, che ha deciso, per divergenze con il segretario cittadino, di sospendersi dal gruppo consiliare, pur rimanendo nel partito. Alla base la nomina del capogruppo consiliare, scelta fatta dal coordinatore cittadino che ha individuato Mario Borromeo. Ora che pare siano terminate le polemiche, il segretario Oggiano invita Mevoli a ripensarci e a tornare nel gruppo. “La sua esperienza – ha detto Oggiano – ci serve”.