Crisi idrica a Fasano e Pezze di Greco, Scianaro (FdI): Frequenti interruzioni nella fornitura dell’acqua. Aqp intervenga e la Regione risolva i problemi strutturali

“Da lungo tempo nel Comune di Fasano ed in particolare nella frazione di Pezze di Greco, si rilevano frequenti interruzioni nella fornitura dell’acqua, che causano disagi a cittadini e attività commerciali. La riduzione del flusso di acqua, si rileva soprattutto nelle ore serali ed anche nelle prime ore del mattino, creando danni notevoli alle utenze domestiche, impedendo il normale utilizzo di lavatrici, lavastoviglie, docce e caldaie, con il rischio di far sorgere seri problemi igienico-sanitari. E poco cambia se si è dotati o meno di autoclave: il problema è avvertito indistintamente. Sono numerose, continue e soprattutto legittime le lamentele dei cittadini esasperati da questa perdurante situazione. Sono necessarie verifiche urgenti, da parte di Aqp e Regione, anche in questa materia costantemente in ritardo nel fornire soluzioni e nel porre fine, attraverso la progettazione e la realizzazione di opere, all’atavico problema dell’emergenza idrica che attanaglia la nostra regione. Auspico, dunque, l’immediato ripristino della pressione idrica e capire le reali motivazioni di tali interruzioni, se sono di natura strutturale, considerato anche il superamento della crisi idrica dichiarata nei mesi scorsi. Non è più tollerabile, nel 2026, continuare a rincorrere le emergenze sperando soltanto nella clemenza del meteo, nelle piogge. Il conto, purtroppo, lo pagano i cittadini, gli agricoltori, gli allevatori e gli imprenditori di una terra che, voglio ricordarlo, è una terra ormai a conclamata e radicata vocazione turistica. La Regione Puglia non può più differire rispetto a quello che è il ruolo che deve avere in questa vicenda: quello di risolvere i problemi strutturali che fanno perdere, ogni anno, tanta, troppa acqua a causa di una rete idrica colabrodo.”