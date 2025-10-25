Crisi idrica, il Comune di Brindisi impegnato nella campagna di informazione AQP

“Le scarse piogge sulle fonti impongono ulteriori riduzioni di pressione: siamo in crisi idrica. Per continuare ad avere acqua in casa fai la tua parte”. Qualche giorno dopo la comunicazione alla cittadinanza delle misure urgenti adottate da Acquedotto Pugliese (AQP) al fine di fronteggiare la grave crisi idrica, ora una locandina eloquente intende informare sul grave momento, che si sta attraversando.

AQP chiede supporto per assicurare la massima diffusione della campagna ed il Comune di Brindisi prosegue nell’opera di informazione ribandendo che sono in corso riduzioni di pressione idrica su tutta la rete regionale e che si tratta di una decisione resasi necessaria a causa del drammatico calo delle risorse idriche disponibili. La disponibilità d’acqua proveniente dalle sorgenti – ha comunicato AQP – è inferiore al 28% rispetto all’ultimo decennio, mentre le riserve degli invasi hanno subito un crollo del 61%. I modelli previsionali per i prossimi mesi indicano temperature sopra la media e scarse precipitazioni. Allo stato attuale, l’acqua disponibile è sufficiente a coprire il fabbisogno regionale solo fino a gennaio 2026. Ecco perché vi è la possibilità in un futuro prossimo, che AQP adotti misure ancora più drastiche, come la turnazione nell’erogazione dell’acqua.

In linea con le indicazioni di Acquedotto Pugliese, quindi, si esorta la cittadinanza a:

– evitare ogni tipo di spreco di acqua per usi non strettamente necessari;

– munirsi di autoclavi con serbatoio di accumulo, strumento fondamentale per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua e mitigare gli effetti della riduzione di pressione.

AQP dunque chiede collaborazione ai cittadini attraverso gli Enti locali: il Comune di Brindisi intende fare la sua parte, a partire dalla divulgazione della nuova locandina.