Crisi industriale – Luperti e Greco: “Brindisi rivendichi immediatamente un ruolo per la propria forza-lavoro”

Così come ampiamente prevedibile, si continua ad assistere ad un progressivo abbandono del nostro territorio da parte della grande industria. Si tratta di un processo irreversibile che rischia di determinare conseguenze gravissime, soprattutto per chi fino ad oggi ha operato nei vari indotti produttivi.

Stiamo parlando di migliaia di lavoratori, parte dei quali ha già perso la propria occupazione.

Il dato che alimenta speranze concrete è riferibile alla istituzione di un tavolo per Brindisi, in sede di Governo, sulla decarbonizzazione. Una felice intuizione del parlamentare brindisino Mauro D’Attis che ha lavorato nella direzione giusta, a tal punto da aver creato i presupposti perché si possa giungere alla firma di un accordo di programma per Brindisi.

I primi segnali di crescita, in ogni caso, ci sono – come ampiamente anticipato proprio da D’Attis – e consentono di sperare in nuovi insediamenti produttivi, alcuni dei quali si stanno già concretizzando.

Adesso, però, si rende necessario collegare la ormai prossima domanda di posti di lavoro qualificati con una offerta territoriale altrettanto qualificata di cui Brindisi dispone. La nostra proposta è di attivare tavoli di lavoro sulle singole emergenze-occupazionali, rivenienti dalle dismissioni più importanti, affinché le nuove realtà produttive attingano da elenchi di lavoratori con grande esperienza e per giunta in vari settori. Si tratterebbe, insomma, di sottoscrivere accordi tra tutte le parti coinvolte per evitare che si disperda la grande ricchezza di una forza-lavoro che poche città hanno in Italia.

Lino Luperti – capogruppo alla Provincia di Forza Italia

Michelangelo Greco – capogruppo al Comune del Movimento Regione Salento