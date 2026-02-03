Crisi industriali a Brindisi, serve una regia complessiva per tutelare lavoro e futuro

Di Cesare: «Brindisi deve essere riconosciuta area di crisi

complessa, con strumenti straordinari e una visione industriale

all’altezza delle sfide della transizione»

In queste settimane, le preoccupazioni legate all’andamento delle

crisi industriali nei settori della chimica, dell’energia e della

farmaceutica tendono ad aumentare man mano che si avvicinano

scadenze decisive e possibili punti di non ritorno.

Da tempo le questioni vengono affrontate prevalentemente come

vertenze delle singole realtà aziendali, in particolare nella filiera

degli appalti, con il rischio concreto che lavoratrici e lavoratori

soccombano in una sorta di spezzatino delle tutele e dei diritti. Pur

riconoscendo il ruolo e lo sforzo di Sepac, che dovrà continuare a

gestire le singole vertenzialità con il contributo delle categorie

sindacali di riferimento, la Cgil di Brindisi avverte la necessità di un

livello di intervento superiore e complessivo.

È da tempo, infatti, che richiediamo il riconoscimento di Brindisi

come Area di crisi industriale complessa, la possibilità di definire

un Accordo di programma complessivo, il bisogno di ammortizzatori

sociali straordinari e universali, nonché una gestione generale

connessa a una visione complessiva di come dovranno svilupparsi, in

futuro, i settori della chimica, dell’energia e della farmaceutica.

Per queste ragioni riteniamo importante il prosieguo con urgenza

del lavoro del tavolo ministeriale sull’Accordo di programma, ma

riteniamo altrettanto necessario che il governo regionale, a partire

dalla Regione Puglia e dall’assessorato allo Sviluppo economico, si

misuri con la necessità del territorio brindisino di rimanere centrale

nelle politiche industriali del Paese e dell’Europa, con l’obiettivo di

salvaguardare l’occupazione attuale e di traguardare una maggiore

e migliore occupazione per il futuro.

Avere un tavolo regionale su Brindisi, dedicato esclusivamente a

questi temi, può consentire all’unità delle lavoratrici e dei

lavoratori di sviluppare politiche industriali e di crescita adeguate e

coerenti con la transizione ambientale.



Massimo Di Cesare

Segretario generale

Cgil Brindisi