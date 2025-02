Crisi Multiservizi – Domani il Sindaco Marchionna incontra i capigruppo

E’ fissata per domattina alle 11.30 la conferenza dei capigruppo consiliari convocata su richiesta del sindaco Marchionna per informare i rappresentanti di tutti i gruppi sugli sviluppi della situazione della società partecipata Brindisi Multiservizi che diventa giorno dopo giorno sempre più complessa.

Come è noto, infatti, l’Inps ha imposto uno stop all’accesso al fondo di integrazione salariale e questo comporta una situazione di stallo anche per quanto riguarda l’accesso a quanto previsto per chi fa ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi aziendale.

Ieri in Tribunale il rappresentante dell’ufficio legale ha chiesto un differimento della decisione di dieci giorni. il tutto, nella speranza di ricomporre la situazione senza dover affrontare la mannaia dei numerosi decreti ingiuntivi che i creditori sono pronti a richiedere.

Del resto, senza ammortizzatori sociali non si va da nessuna parte,s e è vero che la nuova amministratrice della società ha basato il piano di risanamento proprio sul ricorso a strumenti di sostegno al reddito e sull’aumento degli introiti determinato dal caro-sosta approvato tra mille polemiche dall’Amministrazione Comunale. Il tutto, in aggiunta ad una riduzione dell’orario di servizio del 25% per 126 lavoratori. Uno stratagemma per risparmiare almeno settecentomila euro all’anno.

A questo va aggiunto che – grazie ai pensionamenti ed agli incentivi all’esodo – quella platea di operai si ridurrà di 15 unità.

Insomma, la strada intrapresa era difficile sin dall’inizio, ma adesso si è ulteriormente complicata per lo stop imposto dall’Inps. E di questo si parlerà domani.