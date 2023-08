CRISI-MULTISERVIZI: GIOVEDI’ UNA GIORNATA DI SCOPERO PROCLAMATA DAI COBAS

Il Sindacato Cobas alza il tiro contro l’Amministratore della BMS e rinnova l’invito alla Amministrazione Comunale a fare in fretta per i pagamenti.

Le sollecitazioni dei lavoratori della BMS avute in questi giorni portano a dichiarare lo sciopero per la intera giornata di Giovedì 24 Agosto, al posto delle due ore di assemblea.

Appuntamento il 24 Agosto per tutte e tutti davanti ai cancelli della BMS in via Provinciale San Vito.

Vogliamo ricordare che l’acconto di 450 euro è stato fatto con i soldi delle macchinette dei parcheggi che devono essere consegnate al Comune di Brindisi e che i soldi del 730 non sono stati dati ai lavoratori.

Una situazione di estrema difficoltà dove spesso gli stipendi girano intorno alle 1000 euro.

Le lavoratrici e i lavoratori vogliono dare un grande segnale per la costruzione di un futuro tranquillo lavorativo ed economico, senza più vivere questi momenti di estrema difficoltà.

Brindisi 22.08.2023

Per il Cobas Roberto Aprile

Il Sindacato Cobas ha incontrato nella mattinata di oggi,Lunedì 21 Agosto, il Sindaco di Brindisi , Pino Marchionna,per il mancato pagamento dello stipendio di Luglio alle lavoratrici e ai lavoratori della BMS.

Il Sindacato Cobas organizza per Giovedì 24 Agosto un sit in di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici dalle ore 10,30 alle 12,30 all’ingresso della BMS in via Provinciale San Vito per chiedere l’allontanamento immediato dell’Amministratore Giovanni Palasciano, senza aspettare un giorno in più.

La colpa di questo Amministratore è stata quella di aver ricevuto nelle settimane scorse dalla Amministrazione Comunale 400.000 euro ,spendendoli per altro e facendo rimanere a bocca asciutta i lavoratori ; questi solo in seguito a nuovi aiuti dal Comune hanno ricevuto un acconto di 450 euro sullo stipendio .

Una azione gravissima quella compiuta dall’Amministratore,

realizzata in odore di uscita dalla BMS.

Il Sindaco ha affermato che farà di tutto per accorciare i tempi al massimo per un nuovo indirizzo da dare alla BMS allo scopo di realizzare due obiettivi:

-il nuovo amministratore da nominare nei prossimi giorni , il bando scade il 28 Agosto.

-la realizzazione di un nuovo piano industriale capace di affrontare le difficoltà fino ad oggi non superate, anche con nuovi affidamenti.

Si vuole evitare così la paura che qualsiasi nuovo pagamento possa essere utilizzato per scopi diversi degli stipendi da dare ai lavoratori.