Crisi – Niente da fare anche oggi. Ancora da sciogliere il nodo Frartelli d’Italia. E il Sindaco medita…

Niente da fare anche oggi. Il Sindaco Pino Marchionna ha lasciato Palazzo di Città pochi minuti fa, dopo aver atteso inutilmente che da Fratelli d’Italia arrivassero indicazioni per i due nominativi da inserire nella nuova Giunta Comunale. E invece niente, a dimostrazione della situazione di stallo che si registra proprio nel partito di Giorgia Meloni. I Moderati, invece, avrebbero risolto il problema segnalando nuovamente Luciano Loiacono come possibile assessore del proprio gruppo. La conseguenza di queste situazioni così poco fluide è che il primo cittadino, secondo voci ben informate, potrebbe addirittura decidere di rassegnare le dimissioni per lanciare un segnale forte a tutta la coalizione. Da quel momento venti giorni di tempo per rimettere tutto in ordine, con l’alternativa di tornare al voto nella prossima primavera dopo qualche mese di commissariamento.