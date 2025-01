Crisi politica – Quarta: Il Sindaco venga in Consiglio e chieda la fiducia

In un momento storico di profonda crisi, Brindisi sta affrontando il periodo più buio degli ultimi cinquant’anni. Migliaia di famiglie vivono in ansia e preoccupazione per il loro futuro a causa di una crisi industriale che coinvolge l’intera comunità.

Oggi, è fondamentale che la classe politica si assuma la sua responsabilità. È tempo di agire con serietà, alzare la voce e scendere in piazza per garantire un futuro sereno ai nostri concittadini. Siamo testimoni di comportamenti inadeguati da parte di alcuni esponenti politici e di partiti nazionali, che non riflettono la preoccupazione di chi vive questa situazione quotidianamente.

In particolare, desidero rivolgere un appello al sindaco di Brindisi: è giunto il momento di chiedere una verifica in consiglio comunale sulla fiducia che i consiglieri ripongono nella sua persona e nel suo operato. Chiedo che ognuno assuma le proprie responsabilità in modo chiaro, affinché la comunità possa distinguere tra coloro che lavorano per il bene della città e chi, al contrario, sembra voler lasciare Brindisi in un momento di grande bisogno.

La città merita un’azione determinata e responsabile per costruire un futuro migliore.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Città di Brindisi