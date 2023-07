CRISTOFARO SARA’ IL COACH DELLA BRAIN DINAMO FINO AL 2025

Antonio Cristofaro sarà il coach della Brain Dinamo Brindisi fino al 2025

La Brain Dinamo Brindisi è lieta di comunicare la sottoscrizione dell’accordo biennale, valido fino alla stagione 2024/2025, con Antonio Cristofaro in qualità di Head Coach e responsabile tecnico del settore giovanile.

La storia cestistica di Antonio Cristofaro non ha certamente bisogno di presentazioni: oltre ad un importante passato da giocatore (4 finali nazionali a livello giovanile e 12 campionati di Serie B), vanta una lunga esperienza di coaching con le leve giovanili della Happy Casa Brindisi (3 titoli regionali, 1 finale nazionale e 2 partecipazioni alla Next Gen), oltre alla ormai consolidata avventura con la Dinamo con le formazioni senior ed under. Giunto alla sua sesta stagione con la Brain, avventura iniziata nel 2018 e che continua a rappresentare un crescendo di emozioni e risultati, maturando stima e rispetto reciproco con Società, dirigenti ed atleti.

Con Cristofaro al comando la Dinamo ha conquistato 2 promozioni consecutive, dalla C Silver alla C Gold e successivamente il traguardo della Serie B Interregionale, raggiungendo sempre i playoff nelle precedenti stagioni disputate. Dallo scorso anno, con la nascita della leva Under 19 societaria, il coach brindisino ha guidato i suoi ragazzi alla vittoria del torneo con uno straordinario record di 15 vittorie e 0 sconfitte, laureandosi campione regionale. Da aggiungere, inoltre, la partecipazione al Torneo Internazionale di Giulianova con il raggiungimento della finale di categoria e la conquista del 2° posto assoluto.

La Società, guardando al futuro con entusiasmo ed ambizione, ha individuato in Antonio Cristofaro la figura ideale per proseguire nell’importante progetto avviato negli ultimi anni, anche alla luce dei brillanti risultati sportivi conseguiti, della sempre crescente qualità del gioco gara dopo gara e delle virtù umane e caratteriali che contraddistinguono l’allenatore brindisino.

La dichiarazione di Antonio Cristofaro al momento del rinnovo contrattuale: “Ringrazio ancora una volta la Società per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti, testimoniata da questo nuovo accordo biennale. Sono davvero felice e orgoglioso di poter continuare a far parte di questo gruppo, di questa squadra che ormai è diventata la mia seconda famiglia. L’impegno sul campo sarà lo stesso di sempre, con l’obiettivo di alzare l’asticella e raggiungere risultati sempre più ambiziosi, grazie al sostegno dei Soci, degli sponsor e di tutti i nostri tifosi. Forza Dinamo!”