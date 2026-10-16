Criticità per blocchi stradali e difficoltà di approvvigionamento del carburante, con ordinanza il sindaco dispone la chiusura dei Centri comunali di raccolta

Il sindaco di Brindisi nella mattinata di oggi, venerdì 16 ottobre 2026, ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente in conseguenza delle criticità connesse alle proteste degli autotrasportatori, ai blocchi della circolazione stradale e alle difficoltà di approvvigionamento del carburante.

Il quadro determinatosi ha portato all’adozione di misure urgenti e precauzionali a tutela dell’igiene pubblica e della continuità del servizio essenziale di igiene urbana, disponendo la chiusura temporanea dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) dal 17 al 20 ottobre 2026 compresi.

Disposta anche la sospensione temporanea dell’utilizzo delle spazzatrici meccaniche e del servizio di ritiro dei rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e potature presso Brindisi Multiservizi (BMS).

In particolare la chiusura temporanea dei Centri Comunali di Raccolta del Comune di Brindisi ubicati nei quartieri Paradiso e Sant’Elia avverrà da domani, sabato 17 ottobre a martedì 20 ottobre 2026 compreso, con la conseguente sospensione dell’accesso dell’utenza e delle operazioni di conferimento da parte dei cittadini.

È stato disposto, ancora, che la ripresa delle ordinarie attività di apertura e conferimento presso i Centri Comunali di Raccolta sia prevista a decorrere da mercoledì 21 ottobre 2026, secondo i consueti giorni e orari di funzionamento.

Quanto alla sospensione temporanea del servizio di ritiro, da parte di Brindisi Multiservizi (BMS), dei rifiuti biodegradabili costituiti da sfalci e potature essa decorre da subito e avrà valore fino a nuova valutazione dell’Amministrazione comunale.