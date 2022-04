CROLLA SOLAIO. SALVI 2 ADULTI E 2 BAMBINI. MIRACOLOSAMENTE

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta a Torre santa susanna in via Francesco Saverio Renna , civico 93 per il cedimento di un solaio.

Il solaio è collassato a seguito della perdita di resistenza dell’acciaio ossidato.

All’interno dell’appartamento, al momento del cedimento del pavimento situato al piano terra vi erano 4 persone tutte miracolosamente salve,

2 adulti e 2 bambini.

Oltre alla squadra VVF sul posto anche il funzionario di guardia che dopo un accurato controllo della zona interessata ha dichiarato la INAGIBILITÀ dell’immobile.

L’appartamento è stato chiuso, sono stati fatti evacuare gli occupanti e sarà trasmesso al sindaco il provvedimento di inagibilità dell’immobile

Seguiranno, nei prossimi giorni valutazioni tecniche successive da parte dell’ufficio tecnico comunale.

Nell’ambito del soccorso tecnico urgente, da una verifica ispettiva a vista non si riscontrano pericoli per la stabilità degli edifici attigui

Pertanto il provvedimento si limita solo al civico in questione.