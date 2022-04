CROLLATO IL SOLAIO IN UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI LECCE.

VOGLIAMO REALI TUTELE PER GLI STUDENTI.

Oggi, mercoledì 6 aprile, è crollato il solaio della residenza universitaria di Lecce Ennio

De Giorgi, palazzina A.

Purtroppo, non possiamo ritenerci realmente stupiti da questo terribile avvenimento,

molti sono stati i segnali di allarme e le criticità da noi portate all’attenzione dell’ente

di competenza, il quale non ha mai predisposto alcun tipo di intervento tempestivo e

strutturale.

Quanto successo questo pomeriggio non può lasciarci indifferenti, la sicurezza degli

studenti e delle studentesse deve essere una priorità. È inaccettabile che prima di

poter vedere l’intervento di Adisu Puglia sia necessario attendere che la situazione

degeneri al punto tale da mettere a rischio la vita degli studenti e delle studentesse

che abitano le sue strutture.

Anche la residenza sita in via Lombardia, così come molti altri edifici, presenta una

condizione disastrosa in merito alla sicurezza dello stabile.

Riteniamo sia inaccettabile dover sperare nella sicurezza delle strutture universitarie,

soprattutto quelle teoricamente ristrutturate di recente.

In questi giorni l’ente regionale per il diritto allo studio universitario vanta la prossima

apertura di nuove residenze e l’ampliamento dei posti alloggio destinati agli studenti,

non possiamo che manifestare le nostre perplessità, ancora una volta, riguardo la

gestione che l’ente avrà in merito.

Ci chiediamo, quindi, se gli investimenti di Adisu Puglia possano ritenersi sufficienti e

se, oltre alla caccia ai fondi disponibili con il PNRR, si intenda investire nella messa in

sicurezza degli stabili e nella loro ristrutturazione.

In una città che continua a volersi definire universitaria non possiamo accettare che

la residenzialità abbia una connotazione incerta e una gestione della sicurezza degli

stabili al limite dell’indecente. Sulla comunità studentesca è comprensibilmente

calato il panico nel momento in cui a crollare è stato non soltanto il solaio di un

edificio, bensì anche un importante diritto che sta venendo negato. Altre zone della

struttura in questione presentano crepe all’interno delle mura portanti, come già più

volte segnalato anche da chi vi risiede, ci chiediamo se questo tipo di cedimento

strutturale possa colpire altre parti della residenza. È necessario che vi siano dei

tecnici sul luogo colpito che possano comprendere quali sono gli attuali livelli di

sicurezza della struttura.

Siamo stanchi di un consiglio di amministrazione che non si interessa realmente di

quelle che sono le problematiche degli studenti che vivono all’interno delle residenze

e che beneficiano dei servizi per il diritto allo studio, sedere all’interno del CDA Adisu

comporta delle responsabilità, tra cui essere presenti nei luoghi frequentati dai

beneficiari e nelle residenze universitarie. Siamo stanchi di vedere le nostre

segnalazioni continuamente ignorate da chi rappresenta la provincia leccese

all’interno del consiglio di amministrazione dell’ente.

La sicurezza delle strutture deve essere la prima prerogativa dell’ente, continueremo

a pretendere che tutte e tutti vedano rispettati i propri diritti e che chi di competenza

si occupi di adottare delle misure strutturali per la risoluzione del problema, e metta

in sicurezza anche tutte le altre strutture che ne necessitano.