Crollo della falesia. I residenti del Villaggio Acque Chiare scrivono a Prefetto e Sindaco

La litoranea nord di Brindisi diventa giorno dopo giorno sempre più pericolosa a causa del costante fenomeno di crollo della falesia. Un fenomeno che negli ultimi anni ha provocato anche gravi problemi alla circolazione stradale. Un danno che si registra durante la stagione estiva, così come durante l’inverno, visto che sono numerose le famiglie che vivono a ridosso della loitoranea per tutto l’anno.

Questa volta l’iniziativa di sollevare il problema è stata assunta dal consiglio direttivo del condominio del Villaggio “Acque Chiare” che ha scritto una lettera molto circostanziata al Prefetto Guido Aprea, al Sindaco Giuseppe Marchionna ed alla società pubblica Sogesid che sta progettando l’intervento di salvataggio della falesia, potendo disporre di un finanziamento di sedici milioni di euro.

Nello stesso villaggio abitano circa sessanta famiglie per tutto l’anno e quindi la percorribilità della litoranea diventa fondamentale.

La situazione sta diventando insostenibile e quindi si è deciso di chiamare in causa anche il Prefettoaffinchè vengano assunti provvedimenti immediati per il consolidamento della strada e per l’illuminazione pubblica che in molti tratti è inesistente o non funzionante.