“Cross Road – crocevia di popoli” – Prende il via il nuovo progetto sulla memoria migrante della provincia di Brindisi

𝗖𝗥𝗢𝗦𝗦 𝗥𝗢𝗔𝗗 – 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶:

prende il via il nuovo progetto sulla memoria migrante della provincia di Brindisi

Annunciate le prime due tappe con lo spettacolo “La Notte più lunga”

San Michele Salentino – Villa Castelli

La 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗲 𝗣𝘂𝗲𝗱𝗲, con il coinvolgimento attivo dei Comuni di San Michele Salentino, Villa Castelli e Mesagne, avvia ufficialmente il progetto CROSS ROAD – Crocevia di Popoli, rassegna interculturale dedicata al tema delle migrazioni e delle memorie collettive che attraversano il territorio provinciale.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico “Consiglio Aperto” 2025, un riconoscimento che conferma il valore sociale, culturale e territoriale del progetto e il suo ruolo nella promozione di processi partecipativi e di cittadinanza attiva.

CROSS ROAD nasce per mettere in relazione l’emigrazione storica pugliese con le nuove esperienze di immigrazione, attivando un percorso di ascolto, narrazione rappresentativa, laboratori, podcast, incontri pubblici e la creazione della CROSS ROOM, un archivio narrativo permanente ospitato a la100lab, bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi rigenerato come centro culturale comunitario.

Il metodo: narrare per riconoscersi

Il progetto si basa sul metodo Cross Talk, ispirato al programma europeo Opportunities (Horizon 2020), fondato sulla narrazione rappresentativa: le storie vengono raccolte, riscritte con i protagonisti e restituite pubblicamente da altri cittadini.

Un processo che genera risonanza, empatia e trasformazione collettiva, favorendo il riconoscimento reciproco tra comunità residenti e comunità migranti.

Il percorso coinvolgerà studenti, famiglie, migranti, associazioni, istituzioni e cittadini, costruendo un itinerario interculturale che attraverserà San Michele Salentino, Villa Castelli e Mesagne.

LE PRIME TAPPE: LO SPETTACOLO “LA NOTTE PIÙ LUNGA”

A inaugurare CROSS ROAD saranno due appuntamenti aperti alla cittadinanza con lo spettacolo “La Notte più lunga”, una performance che affronta il tema del viaggio, dell’attesa e dell’incontro con l’altro.

📍 San Michele Salentino

Sabato 6 Dicembre ore 19:00

La100lab • via della Repubblica 2

📍 Villa Castelli

Domenica 7 Dicembre ore 19:00

Chiesa Vecchia • largo Chiesa Vecchia

Le due serate segnano l’avvio del percorso narrativo e partecipativo di CROSS ROAD, prime tappe di un viaggio che intreccia memorie, comunità e visioni future.

Dichiarazioni

Micaela De Marco (presidente Cooperativa Se Puede)

«CROSS ROAD nasce per riconoscere e valorizzare le storie che hanno segnato e che continuano a segnare i nostri territori. In una provincia da sempre attraversata da partenze e arrivi, creare spazi di ascolto e confronto è un atto di responsabilità verso la comunità e verso il suo futuro.»