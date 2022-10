CSV BRINDISI/LECCE – DOMANI “IL PENSIERO MERIDIANO E AGENDA 2030”

“Il pensiero meridiano e Agenda 2030”, venerdì 21 ottobre

il CSV Brindisi Lecce promuove un incontro

al Liceo Classico “Marzolla” di Brindisi

Il CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” promuove un incontro su “Il pensiero meridiano e Agenda 2030” domani venerdì 21 ottobre (dalle ore 15.30 alle ore 17.30) presso il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi (via Nardelli,2). L’incontro coinvolgerà le classi quinte dell’indirizzo quinquennale e la classe quarta dell’indirizzo quadriennale ed una rappresentanza di volontari di ETS (Enti del Terzo Settore). L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina del CSV Brindisi Lecce.

Il progetto – in collaborazione con l’Università del Salento e il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi – nasce dalla lettura del testo “Educare al pensiero meridiano – pensare l’umano per ritrovarlo al Sud” di Annalisa Grillo, testo che partendo da un analisi sociologica e pedagogica del termine “Pensiero meridiano”, termine fondato dal prof. Franco Cassano, sviluppa un paradigma educativo dello stesso incarnandolo nel concetto educazione meridiana che non è altro la consapevolezza di essere inseriti socialmente e culturalmente in un territorio, il Sud, che va riscoperto nella sua accezione positiva. All’interno di questa ricchezza del sud si inserisce non solo il mondo della scuola/ università con l’obiettivo di incoraggiare i giovani ad essere cittadini consapevoli ma anche il mondo sociale, e solidale, in questo caso la rete del Terzo Settore che crea sinergie e testimonia uno stile di vita accogliente e che guarda al territorio attraverso l’acquisizione dei bisogni reali e umani.

Questo in dettaglio il Programma:

Apertura lavori ricordando Il prof. Franco Cassano con un video di 3 minuti

Saluti Carmen Taurino , Dirigente scolastica

, CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” Relazione di Angelo Salento , docente di Sociologia economica, del lavoro e dello sviluppo presso l‘Università del Salento su “Il Pensiero meridiano come strumento di uscita dalla marginalità culturale del sud per ristabilire una relazione positiva con il proprio territorio”. Riacquistare uno spirito civico che partendo dalle giovani generazioni porti alla riscoperta della bellezza della Cura dell’altro inteso non solo come persona ma come socialità (Agenda 2030), come parte di un tutto; Sviluppare il senso della “Restanza” come desiderio di ricominciare ad essere protagonisti dello sviluppo del proprio territorio;

a cura di Rino Spedicato; Momento interattivo con i ragazzi, partendo dal brano letto a cura di Annalisa Grillo, laureata in Scienze pedagogiche della progettazione educativa presso l’Università di Foggia in Scienze della formazione primaria presso l’Università di Bari e docente presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I” di Stornara (FG);

Testimonianza di Buone prassi e Cittadinanza attiva nel territorio di Brindisi a cura di Davide Di Muri (Project Manager di “Palazzo Guerrieri” Laboratorio di innovazione urbana) e Nicholle Salerno e Rosalba Cucci (Progetto Policoro Brindisi-Ostuni);

“Pensiero Meridiano è quel pensiero che si inizia a sentire dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli integrismi della terra …”

(Franco Cassano)