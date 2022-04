CULTURARE – POSITIVO IL BILANCIO ANCHE PER SAN PANCRAZIO SALENTINO

“Culturare”, buona la prima! Positivo il bilancio per il Comune di San Pancrazio Salentino. Moscatelli “Finalmente la rete prende sostanza”

Calato il sipario, ora è tempo di bilanci. E per il Comune di San Pancrazio Salentino, la partecipazione alla prima edizione di “Culturare” di scena a Mesagne, dal 23 al 25 aprile, è certamente positiva. E’ stata un’occasione per mettere in vetrina peculiarità e potenzialità, artistiche ed enogastronomiche, sulle quali l’amministrazione Moscatelli sta lavorando con l’obiettivo di renderle punti di forza sotto il profilo dell’attrattività turistica. Un obiettivo più facile da centrare quando si fa rete, quando la proposta diventa corale, organica e variegata. Per San Pancrazio Salentino è stata una sorta di promozione territoriale “fuori porta”, nello stand allestito nel Castello Normanno Svevo, i visitatori hanno infatti potuto trovare tutte le informazioni utili relative al territorio comunale. Nel corso dei convegni organizzati nella tre giorni dell’evento, inoltre, il sindaco Edmondo Moscatelli e l’assessore alla cultura Antonella Fontana hanno illustrato le ragioni dell’adesione al progetto ed illustrato la proposta culturale di San Pancrazio Salentino.

“Con questa iniziativa finalmente la rete prende sostanza e lo fa grazie a Mesagne, questo è bene dirlo chiaramente, perché Mesagne ormai rappresenta un brand rispetto al quale noi Comuni più piccoli ci mettiamo insieme per crescere più velocemente e per potenziare la nostra identità”. Così il primo cittadino Edmondo Moscatelli nel corso del suo intervento nella piazza del Castello Normanno Svevo alla presenza dei colleghi sindaci del territorio e degli organizzatori dell’evento.

L’assessore alla cultura, Antonella Fontana, ha aggiunto: “Oggi siamo qui con un obiettivo primario, non solo nostro ma anche di tutti i comuni partecipanti: la valorizzazione del territorio. Vogliamo, come amministrazione, puntare a interventi mirati a rilanciare un’offerta turistica fondata sulla storia, sulla cultura, sulle tradizioni locali, incentivando percorsi storico-archeologici, religiosi ed enogastronomici e potenziando le strutture esistenti, come il Centro Polifunzionale, complesso comprendente una grande sala teatro, strutture ricettive e biblioteca comunale. Ma intendiamo altresì a supportare e sostenere le piccole aziende e le grandi realtà già consolidate a livello nazionale ed estero nonché le iniziative private come, ad esempio, il Forum Eventi, grandiosa struttura destinata alla messa in scena di spettacoli e grandi eventi.

Siamo certi che la crescita di un territorio non possa che avvenire se non attraverso una coesione e una collaborazione tra Amministrazione e comunità, ma anche attraverso una sinergia tra i paesi limitrofi e non solo. “Culturare” ha dato inizio a un percorso di collaborazione affinché possiamo tutti quanti insieme lavorare per far emergere l’identità territoriale del nostro bellissimo Sud”.