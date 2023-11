CUORE DI DONNA – DOMANI EVENTO-CAFFÈ PER LE DONNE

Associazione CUORE DI DONNA. Evento -un caffè per le donne – .

In data 23/11/2023, presso l’aula Magna del comando provinciale VVF di Brindisi, si svolgerà un incontro dedicato alla divulgazione del protocollo previsto ai fini della prevenzione del tumore al seno / mammella.

L’evento è patrocinato dall’Asl di Brindisi, dal Comune e dal Corpo Nazionale VVF.

L’evento prevede la partecipazione di autorevoli professionalità del mondo sanitario che trattano il tema specifico presso le strutture sanitarie della provincia di Brindisi e che si occupano della problematica posta al centro del simposio.

Il comando VVF di Brindisi è lieto di fornire il proprio supporto logistico per lo svolgimento di tale lodevole iniziativa, la quale, per finalità morali ed istituzionali trova molteplici punti in comune con una struttura dello Stato deputata e quindi impegnata nella divulgazione della cultura della prevenzione per assicurare i compiti Istituzionali di sicurezza pubblica, privata e salvaguardia dei beni.

Prevenire qualsiasi azione capace di tutelare il cittadino nel senso più ampio possibile del termine, rappresenta il vero anello di congiunzione tra il mondo sanitario ed il mondo dei VVF poiché struttura deputata a prestare soccorso, garantire stabilita e sicurezza a tutti i cittadini.

Una comunanza di nobili sentimenti e sani principi Costituzionali che fanno delle due realtà del paese Italia una grande componente Istituzionale deputata alla ricerca di ogni possibile condizione, capace di garantire al cittadino, prospettive di vita migliori.