Cuore di Donna incontra l’autrice Flavia Cercato

Presentazione del romanzo ‘Il destino dell’ortica’

La giornalista Rai, Flavia Cercato, inviata della trasmissione ‘La vita in diretta’, sarà a Brindisi mercoledì 5 Luglio per presentare il suo primo romanzo ‘Il destino dell’ortica’. L’evento, organizzato dall’associazione Cuore di Donna, con la collaborazione della libreria Mondadori Point di Fasano, si terrà presso la Casa del turista, sul lungomare Regina Margherita, a partire dalle ore 19. A dialogare con l’autrice ci sarà la collega Bianca Chiriatti, firma de La gazzetta del mezzogiorno, per far conoscere la storia delle donne della famiglia Mori, protagoniste del romanzo: quattro generazioni di donne controcorrente, inquiete e geniali, che amano le sfide e lottano con tenacia per trovare la propria strada e il proprio ruolo nella vita, nonostante il destino vada loro spesso contro. Sullo sfondo, il quartiere Coppedè di Roma, uno dei più caratteristici della Capitale. Una storia familiare piena di vivacità, di figure femminili forti e coraggiose, di amori e sofferenze, di magia e vita vissuta, per l’esordio letterario della Cercato.