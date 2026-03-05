“Cuore italiano”, raccolta di 84 poesie d’amore di Aldo Cannone

Avete mai sentito il vostro cuore battere al ritmo seducente delle onde di Capri?

Vi siete mai persi in un abbraccio appassionato sotto il cielo stellato di Taormina?

Avete mai assaporato la dolce intimità di un gelato condiviso che si scioglie lentamente sotto il sole di Ferragosto?

“Cuore Italiano” è un viaggio emozionante attraverso i paesaggi più incantevoli d’Italia e i territori inesplorati del cuore.

In questa vibrante raccolta di 84 poesie, Aldo Cannone ci guida in un tour sentimentale della penisola, dove ogni città diventa palcoscenico di emozioni autentiche.Un percorso mozzafiato tra emozioni e luoghi indimenticabili

Il libro si snoda in dieci sezioni che catturano il naturale ciclo di una relazione:

Incontri e Prime Impressioni:

“Ci siamo incontrati sul ponte sopra il canale piccolo; non era il Ponte dei Sospiri, era solo un ponte qualunque, con le alghe verdi sulle pietre antiche e una gondola che passava sotto.”

La Quotidianità dell’Amore:

Dove i gesti semplici, come preparare il caffè a Napoli, si trasformano in intimi rituali d’amore.

Geografia del Cuore:

Un viaggio sensuale dalle scale di Positano fino alle acque cristalline della Sardegna.

Stagioni d’Amore:

“La neve sui tetti di Cortina, bianca come le bugie che ci siamo detti, pesante come i silenzi a colazione…”

A Tavola con Amore:

Perché in Italia, la passione passa sempre attraverso la cucina.Per chi batte questo libro?

“Cuore Italiano” è per chi ama perdutamente l’Italia.

Per chi crede nel potere trasformativo dell’amore.

Per chi sa che i luoghi non sono solo coordinate su una mappa, ma spazi emotivi dove vivere, ricordare e sognare con intensità.

È per chi viaggia con il cuore spalancato e per chi, anche seduto sul divano di casa, desidera sentire il profumo irresistibile del basilico sui davanzali di Genova.

È per chi ha vissuto un amore travolgente e per chi lo sta ancora cercando con tutto sé stesso.Cosa rende straordinario questo libro?

A differenza di tante raccolte poetiche contemporanee, “Cuore Italiano” unisce profondità emotiva a un linguaggio diretto e coinvolgente, con immagini vivide che catturano l’immaginazione.

Non troverete qui simbolismi oscuri, ma la disarmante bellezza di sentimenti universali espressi con elegante sincerità.

Come scrive l’autore:

“L’amore è come il basilico: cresce lentamente, ha bisogno d’acqua, di attenzioni, e basta un po’ di gelo per farlo morire. Eppure ogni anno ritorna da semi quasi invisibili, testardo, essenziale.”L’autore

Aldo Cannone, nato a Brindisi nel 1984, è un poeta che ha esplorato l’Italia da una prospettiva unica: l’acqua.

Da pilota di motonautica con due titoli mondiali alle spalle, ha navigato coste, fiumi e laghi italiani, assorbendo paesaggi, dialetti e tradizioni che emergono con potenza travolgente nei suoi versi.Un’anteprima irresistibile

“A Portofino il panorama ci toglie la parola, il mare così blu che sembra irreale, e tu così bella che sembri fatta della stessa sostanza di questo paesaggio.”

“Sul traghetto per Procida, guardo il tuo posto vuoto e mi rendo conto che la vera sfida non è il posto vuoto accanto a me, ma decidere se riempirlo di rancore o di possibilità.”

“A Taormina mi dici ‘È strano essere di passaggio qui, essere solo una parentesi in un luogo che continuerà senza di noi.’ E penso che ci sono turisti che passano e amanti che restano, anche quando sono già partiti.”

Regalati o regala “Cuore Italiano”: un viaggio seducente attraverso la magnetica bellezza dell’Italia e l’intensa complessità dell’amore.