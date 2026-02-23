“Cup” dell’Asl di via Dalmazia – Quando si lavora con umanità…

L’episodio si é verificato stamattina agli sportelli dell’Asl di via Dalmazia. Angela, una signora 75enne, fa la fila ma quando arriva il suo turno non riesce a spiegare bene cosa vuole. È stato a quel punto che l’operatore ha messo in campo tanta pazienza ed ha fornito tutta l’assistenza del caso alla signora. Una volta andata via e tornata a casa la 75enne ci ha contattato per ringraziare pubblicamente quel dipendente dell’Asl così umano e gentile. Ricorda che aveva i capelli bianchi e purtroppo non sa il suo nome. Ma va bene lo stesso…