Cura del verde, dal 1° ottobre partito il progetto dei “Giardinieri di Quartiere”

Dal 1° ottobre 2026, con cinque unità della BMS, impegnate nella cura del verde, con particolare riferimento al taglio dell’erba e alla manutenzione delle superfici verdi, è partito il progetto “Giardinieri di Quartiere”. Al momento al progetto sono interessati i quartieri Centro, Commenda, Cappuccini, Santa Chiara e Sant’Angelo.

“Queste unità si occuperanno del verde orizzontale – ha riferito l’assessora al Verde e Parchi cittadini, Livia Antonucci – e questo vuol dire che i ‘Giardinieri di quartiere’ terranno in ordine il rione e saranno anche riconoscibili perché hanno delle magliette su cui è scritto, appunto, quale ruolo svolgono all’interno del quartiere in cui operano”.

“Credo che uno degli aspetti più importanti sia proprio il superamento di una logica esclusivamente emergenziale, nella quale si interviene soltanto quando una situazione di degrado diventa particolarmente evidente, per favorire invece una cultura della manutenzione ordinaria, della continuità e della prevenzione – ha osservato l’assessora -. La cura del verde non è un elemento secondario nella vita di una comunità. Un quartiere ordinato, pulito e curato migliora la qualità della vita, rende più piacevoli gli spazi comuni e contribuisce anche a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini”.

Da quindici giorni il progetto è partito in cinque quartieri: “È un progetto di prossimità molto importante che stiamo sperimentando – ha proseguito l’assessora Antonucci -. Per il momento in cinque quartieri ma, qualora la sperimentazione dovesse risultare positiva – ha concluso -, lo amplieremo in tutta la città con interventi strutturati, che potranno finalmente dare avvio all’ordine il decoro della nostra città”.