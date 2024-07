Cursi (STP): “Per un servizio-trasporto studenti efficace occorre la piena collaborazione di tutti”

Si è svolto stamane a Brindisi, convocato dalla Provincia su richiesta della STP di Brindisi, un primo incontro sul trasporto pubblico per gli studenti relativo all’anno scolastico 2024/25.

Erano presenti il Vice Presidente della Provincia Antonella Vincenti, i dirigenti provinciali Fernanda Prete e Pasquale Epifani ed i dirigenti scolastici di alcuni istituti superiori della provincia di Brindisi. La STP era rappresentata dalla Presidente Alessandra Cursi, dalla componente del Consiglio di Amministrazione Elisa Mariano e dai dirigenti aziendali Roberta Santoro e Giuseppe Castrovillari. Assenti, invece, i rappresentanti di FSE e di altre aziende di trasporto delle province limitrofe.

“L’obiettivo che intendiamo raggiungere – ha affermato la Presidente Cursi – è di conoscere per tempo ed in maniera ufficiale le esigenze di ciascun istituto scolastico (orari e giorni di lezione, numero degli studenti e la provenienza da ciascun comune della provincia), in maniera tale da ottimizzare l’utilizzo di personale e mezzi disponibili per poter offrire un servizio puntuale. In particolare, abbiamo posto l’esigenza di affrontare per tempo i problemi derivanti dall’inserimento nel calendario scolastico di turni pomeridiani e di orari di uscita differenti tra le singole scuole. STP Brindisi, insomma, è pronta a mettere a disposizione la propria macchina organizzativa, ma è evidente che è necessario un coordinamento”.

I dirigenti scolastici si sono impegnati a fornire tutti gli elementi utili al servizio di trasporto entro il 19 agosto, ma non è escluso che si programmi un nuovo incontro presso la Provincia, questa volta allargato ai tecnici del Comune di Brindisi per i problemi riguardanti la viabilità nelle zone interessate dalla presenza di edifici scolastici.