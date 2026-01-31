“Custodire voci e volti umani”, un incontro di riflessione sulle parole di Papa Leone XIV



Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuto un interessante incontro organizzato da don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale, che ha voluto riunire gli organi della comunicazione per riflettere sulle parole del Santo Padre e sull’importanza della professione giornalistica. “Comunicare è uscire un po’ da sé stessi per dare del mio all’altro. E la comunicazione non solo è l’uscita, ma anche l’incontro con l’altro. Saper comunicare è una grande saggezza- Papa Leone XIV”. Il Giubileo dei Comunicatori ha coinvolto professionisti da tutto il mondo, un evento che ha rappresentato un’occasione unica per riaffermare il ruolo dei comunicatori nel narrare la bellezza e la positività. Devono essere testimoni di speranza e comprendere quanto sia importante la loro funzione. Bisogna riflettere sul buon giornalismo e sull’uso responsabile dei media che hanno il dovere di “costruire ponti”, soprattutto in contesti di guerra. Il Papa ha focalizzato il rischio di una comunicazione guidata da algoritmi e di come sia necessaria una cittadinanza digitale consapevole. “Abbiamo bisogno che il volto e la voce tornino a dire la persona. Abbiamo bisogno di custodire il dono della comunicazione come la più profonda verità dell’uomo”. La LX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali è stata un’occasione speciale per Papa Leone XIV che ha potuto approfondire una tematica così importante soprattutto in questo momento storico in cui non si deve smarrire l’umanità in un mondo sempre più tecnologico. L’incontro si è rivelato molto interessante e, sicuramente, don Mimmo, a breve, organizzerà altri momenti di confronto che possono arricchire. Anna Consales





