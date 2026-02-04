Da Brindisi a Parigi: Tenute Lu Spada a Wine Paris 2026

Ci sono vini che nascono da una terra e che, partendo da lì, trovano il loro spazio nel mondo.

Dal 9 all’11 febbraio Tenute Lu Spada sarà a Wine Paris & Vinexpo Paris, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al vino. La cantina di Brindisi partecipa all’evento all’interno dello spazio del Concours Mondial de Bruxelles, riservato a una selezione di produttori premiati a livello internazionale.

Un riconoscimento che affonda le radici nella qualità.Nel 2025, il Tuffetto rosato di Negroamaro, ha ottenuto la Medaglia d’Argento al Concours Mondial de Bruxelles, confermando l’identità e il valore di un progetto profondamente legato al territorio.

A Parigi, Tenute Lu Spada porta una visione fatta di agricoltura biologica, rispetto per la terra e vini che raccontano Brindisi con autenticità e misura. Un dialogo aperto tra territorio e scena internazionale.

Da Brindisi a Parigi, il viaggio continua.