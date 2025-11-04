Da Brindisi a Roma per difendere il titolo nazionale Red Bull Turn It Up 2025

Dopo tre appuntamenti in giro per l’Italia — da Napoli a Bologna, fino a Milano — Red Bull Turn It Up arriva al gran finale. Il 29 novembre al Lanificio di Roma, dalle 22:30, si accenderà l’ultima e più attesa sfida del format dedicato al mondo del clubbing e del deejaying.

Quattro le crew in gara, tra le migliori della penisola:

Unplugged (Napoli)

Pull Up (Reggio Emilia)

Blacksheep (Milano)

e i campioni in carica Back2Black, direttamente da Brindisi.

Il duo pugliese formato da Andrea Dell’Anno (DJ GAWS) e Gabriele Quaranta (DJ OMED) torna sul palco per difendere il titolo conquistato nel 2024 e provare a fare la doppietta storica. La vittoria darebbe loro accesso alla Continental Final, dove si confronteranno con le crew più forti d’Europa. Pochi minuti per stupire il pubblico — unico vero giudice — che, con la propria energia sul dancefloor, decreterà i vincitori del titolo nazionale Red Bull Turn It Up 2025. Da Mesagne e Brindisi a Roma, i Back2Black sono pronti a far tremare il Lanificio. La Puglia è di nuovo pronta a far sentire il suo suono!